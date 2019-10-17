سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق ورشة عمل بالإسكندرية للتعرف على كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019.. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:28 م
انطلاق ورشة عمل بالإسكندرية للتعرف على كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019.. صور ورشة عمل بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أناب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم ، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة،لحضور ورشة العمل المقامة للتعرف على كيفية حساب الحد الأدنى للاجور 2019 لجميع الجهات التابعة للمحافظة،جاء ذلك بحضور سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية، ورفعت يوسف مدير عام التفتيش، وسيد رياض مراقب مالي المنتزه. 
 
وخلال كلمته،نقل السكرتير المساعد تحية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية  للجميع،كما قدم  الشكر لجميع المساهمين في إقامة هذه الورشة لتعريف جميع المسئولين عن تطبيق حساب الحد الأدنى للاجور 2019 بالجهات التابعة للمحافظة،عن كيفيه حسابه بدقة،وتنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور. 
 
وأكد السكرتير المساعد على ضرورة أنه يدرك جميع المشاركين بأهمية هذه الورشة و التعرف والاستفسار عن جميع النقاط التي من الممكن أن تكون موضع لبث لديكم،وذلك لتحقيق الصالح العام وتطبيق القانون بكل دقة، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين.
 
ورشة عمل بالإسكندرية (1)
ورشة عمل بالإسكندرية 
ورشة عمل بالإسكندرية (2)
ورشة عمل بالإسكندرية 
ورشة عمل بالإسكندرية (3)
ورشة عمل بالإسكندرية 
ورشة عمل بالإسكندرية (4)
ورشة عمل بالإسكندرية 
 

 


الاسكندرية

الحد الادنى للاجور

المالية

الحد الاقصى للاجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يلتقى شباب منظومة العمل التطوعى لرصد وحل مشاكل الأحياء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:18 ص

وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف يزور مدارس الدمج بمحافظة الإسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:41 م

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية مالطا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:59 م

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الدنمارك بمصر لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:25 م

محافظ الإسكندرية: لدينا 50% من صناعة البتروكيماويات فى مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة