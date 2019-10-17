انطلاق ورشة عمل بالإسكندرية للتعرف على كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019.. صور

وخلال كلمته،نقل السكرتير المساعد تحية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للجميع،كما قدم الشكر لجميع المساهمين في إقامة هذه الورشة لتعريف جميع المسئولين عن تطبيق حساب الحد الأدنى للاجور 2019 بالجهات التابعة للمحافظة،عن كيفيه حسابه بدقة،وتنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة أنه يدرك جميع المشاركين بأهمية هذه الورشة و التعرف والاستفسار عن جميع النقاط التي من الممكن أن تكون موضع لبث لديكم،وذلك لتحقيق الصالح العام وتطبيق القانون بكل دقة، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين.