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انطلاق الحملة القومية ضد مرض البلهارسيا فى 40 قرية و26 مدرسة ببنى سويف

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:27 م
انطلاق الحملة القومية ضد مرض البلهارسيا فى 40 قرية و26 مدرسة ببنى سويف ديوان عام محافظة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت محافظة بني سويف، عن انطلاق الحملة القومية ضد مرض البلهارسيا ،وذلك يوم الأحد القادم 20 أكتوبر الجاري،وتستمر حتى يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، والتي تستهدف بؤر ذات الانتشار العالي بالمرض، وعلاج جميع الفئات العمرية باستثناء الأطفال أقل من 5 سنوات والحوامل والمرضعات. 

ومن جانبه شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة وتحقيق كامل المستهدف،موجها بتفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية لتتصل مع غرفة عمليات الصحة للاتصال الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لرصد أية معوقات وتذليلها أولا بأول،وحصر ما يتم إنجازه يوم بيوم لتقييم الأداء. 

وأشار الدكتورعبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تنفيذ الحملة عن طريق المديرية ببني سويف"ممثل وزارة الصحة بالمحافظة "وتحت إشراف مباشر من محافظ الإقليم المستشار هاني عبد الجابر، ويبلغ اجمالى المستهدف في الـ7 مراكز إدارية بإجمالي 190726 مواطن يشمل 30756 تلميذاً في 26 مدرسة ، و159970 مواطن في 40 قرية .

 


بنى سويف

البلهارسيا

صحة بنى سويف

مدارس بنى سويف

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