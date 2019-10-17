انتحار خراط فى المنوفية لمروه بضائقة نفسية

المنوفية _ محمد فتحى

أقدم خراط بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، على الانتحار، وذلك لمروه بضائقة نفسية بعد معرفته بإصابته بفيرس سى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد من تلقيه بلاغا من الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، يفيد من مصرع مصطفى نبيل 32 عاما، خراط، وذلك لمروه بضائقة نفسية، بعد معرفته بإصابته بفيرس سى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

