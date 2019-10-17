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النوم بهذه الطريقة يمكن أن يكون ضارًا لظهرك وتنفسك

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:00 م
النوم بهذه الطريقة يمكن أن يكون ضارًا لظهرك وتنفسك النوم على البطن
كتبت فاطمة خليل

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طريقة النوم الخاطئة لا تؤثر فقط على نوعية نومك، بل إنها أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل العمود الفقري مثل آلام الظهر وآلام الرقبة ولكن هناك وضعية للجسم يجب عدم النوم بها لأنها قد تكون ضارة بظهرك وصحة الأمعاء والتنفس أيضاً، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

إذا استلقيت على بطنك أو معدتك فأنت بحاجة إلى التفكير بجدية، حيث أن الاستلقاء على المعدة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول أو قراءة كتاب أو حتى أثناء النوم يمكن أن يضر بصحة العمود الفقري والأمعاء.

 

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اضرار النوم على البطن
 

الاستلقاء على بطنك يمكن أن يغير المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري التي يمكن أن تؤدي إلى آلام الرقبة والظهر، وإذا كنت تفعل ذلك في كثير من الأحيان ، فأنت تضع الكثير من الضغط على جسمك، مما قد يسبب المزيد من الضرر.

عندما تنام على بطنك، يحدث تمدد لرقبتك، وترفع كتفيك إلى أذنيك، وكل ذلك يضع الكثير من الضغط على مفاصلك الرئيسية.

وفقًا لدراسة أخرى أجريت في عام 2012 ، فإن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهاتف في هذا الموضع يكونون أكثر عرضة لآلام الرقبة والظهر مقارنةً بالأشخاص الذين يعانون منها فى حالات الجلوس.

النوم على البطن يمكن أن يجهد العمود الفقري
 

يمكن أن يؤدي الضغط بالنوم على البطن إلى توتر العمود الفقري وقد تواجه ألمًا في الظهر والعنق والمفاصل.

يحمي العمود الفقري نظامنا العصبي ، الذي يتحكم في جميع وظائف الجسم المختلفة. أي اضطراب في الجهاز العصبي يمكن أن يؤدي إلى وظيفة غير طبيعية للجسم.

 النوم على البطن يضر بصحة الأمعاء
 

الضغط الزائد على أسفل الظهر يزيد من فرص الإصابة بعرق النسا،  تشير الدراسات إلى أن مشاكل أسفل الظهر يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الإمساك والأمعاء.

يمكن أن يسبب مشكلة في التنفس
 

عندما تكون نائماً على بطنك، فأنت تنام على عضلة التنفس الأساسية والحجاب الحاجز، والضغط الشديد على هذه العضلات يمنعك من التنفس.

 


اضرار النوم على البطن

النوم على البطن

اضرار صحية للنوم على البطن

الم الظهر والنوم

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