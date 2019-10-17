"النقل" تعلن عودة حركة الخط الأول للمترو جزئيا وتستكمل إصلاح باقى الأضرار

كتب رضا حبيشى

انتقل مسئولو وزارة النقل إلى موقع إصلاح الشبكة الهوائية بالخط الأول بين محطتى غمرة والدمرداش، للإشراف على عمليات الإصلاح حتى مرور أول قطار فى موقع العطل.

وأكدت وزارة النقل عودة حركة الخط الأول جزئيا، حيث يتم حاليا تسيير المترو من محطة سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبة إلى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء إلى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائى.

وأعلنت وزارة النقل اعتذارها للركاب عن هذا العطل، الذى سببته إحدى الشركات الخاصة اثناء عملها خارج سور المترو فى المسافة بين محطتى غمرة والدمرداش.