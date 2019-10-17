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النقل تعلن انتظام الحركة على الخط الأول للمترو من المرج الجديدة لحلوان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:13 م
النقل تعلن انتظام الحركة على الخط الأول للمترو من المرج الجديدة لحلوان عطل مترو الانفاق اليوم
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل انتهاء فرق الصيانة الفنية والطوارئ بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من جميع الأعمال الخاصة بإصلاح الشبكة الهوائية ،  بين محطتي غمرة والدمرداش والتي كانت تعطلت بسبب حدوث كسر بالونش القائم بأعمال إزالة أحد الإعلانات خارج سور المترو بين محطتي غمرة والدمرداش و سقوط  "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية للمترو.
 
وأضافت وزارة النقل، فى بيان صحفى ، أن الحركة حاليا تسير في الخط الأول للمترو من المرج الجديدة  إلى حلوان بشكل منتظم  في الإتجاهين .
 
كانت شركة مترو الأنفاق قالت صباح اليوم إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة و سقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع  فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية  .
 
 
 

مترو الانفاق

حركة المترو

تعطل المترو

الخط الاول للمترو

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