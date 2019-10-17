المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطلين سقطا بكيلو حشيش بالسلام

كتب أحمد حسنى

أرسلت نيابة السلام عينة من مخدر الحشيش، ضبطت بحوزة عاطلين، إلى المعمل الكيميائي بالقاهرة، لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين، هما "محمد.م"، و"أحمد.ف"، عاطلان، واعترف المتهمان أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات، بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقرا بحيازتهما كيلو الحشيش قبل ترويجما بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.