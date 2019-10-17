المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه فى روض الفرج.

كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم إيهاب.ن 41 سنه عاطل، وأشرف.م 37 سنه مسجل خطر سرقة المواطنين بالإكراه تحت حيث تم ضبط المتهم الأول أثناء هروبه برفقة المتهم الثاني مستقلًين دراجة بخارية، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول وحقيبة من رجل مسن بالإكراه بعد أن استغل تواجد المجنى عليه بمفرده فى أحد شوارع المنطقة، وقام المتهم الثانى بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، مهدده لاجباره على إعطائه متعلقاته ولاذا بالفرار.

وكان قسم روض الفرج تلقى بلاغا من المجنى عليه سرقته بالاكراه، وبتكثيف التحريات، تم التوصل للمتهمين وتعقب خط سيرهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبطهما فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .