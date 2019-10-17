سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

"المترو": جارى إصلاح قطع الشبكة الكهربائية لإعادة تشغيل حركة الخط الأول

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:04 ص
"المترو": جارى إصلاح قطع الشبكة الكهربائية لإعادة تشغيل حركة الخط الأول سقوط ونش على خط المترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بشركة المترو استمرار عطل الخط الأول للمترو رغم مرور نحو 5 ساعات، بسبب تواصل أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية المعلقة بين محطتى غمرة والدمرداش والمغذية للقطارات بالكهرباء، وذلك بعد قطعها صباح اليوم نتيجة سقوط رافعة أحد الأوناش عليها. 
 
كانت شركة مترو الأنفاق قالت إنه أثناء قيام إحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول حدث كسر بالونش القائم بأعمال الإزالة وسقوط "رافعة الونش" على الشبكة الهوائية مما أدى إلى قطعها وعلى الفور تم التحفظ على الونش والقائمين بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، وانتقلت جميع  فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية  .
 
وأضافت شركة المترو أن حركة القطارات تعمل من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان، مؤكدا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية .
 
 

مترو الانفاق

حركة المترو

تعطل المترو

الخط الاول للمترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة