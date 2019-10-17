الكرملين: من المبكر تحديد موعد نهائى لتوحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة

موسكو(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من المُبكر جدًا الحديث عن تحديد الموعد النهائى لتوحيد روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) فى دولة واحدة.. لافتًا إلى أن عملية توحيد البلدين ستتطلب وقتًا طويلًا.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "من المبكر جدًا التحدث عن هذا الأمر، إنها عملية مطولة، فنحن نشهد حاليًا مستوى متقدما جدًا من الاتحاد مع بيلاروسيا".

كما أشار، فى تعقيب منه على تصريحات وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، التى أكد فيها أن الشعب البيلاروسى يولى اهتمامًا أكبر للأوضاع المحلية فى بلاده عن مسألة توحيد البلدين اقتصاديًا، إلى أنه: "من الطبيعى أن تتركز اهتمامات المواطنين على قضايا حياتهم اليومية".. مُوضحًا أن هذا بالتأكيد لا يقلل من شأن معاهدة إنشاء دولة الاتحاد الروسى وروسيا البيضاء التى عقدت بين زعيمى البلدين.

وتشمل هذه المعاهدة العديد من العناصر الموحدة مثل إنشاء برلمان موحد وإطلاق عملة مشتركة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح فى 20 يونيو الماضى بأن مسألة توحيد روسيا وبيلاروسيا فى دولة واحدة ليست ضمن مخططات موسكو، مُشيرًا إلى أن الأمر المطروح حاليًا هو مسألة إنشاء دولة اتحاد.