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الكرملين: قادة 47 دولة أفريقية يؤكدون مشاركتهم فى قمة "روسيا - أفريقيا"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:52 م
الكرملين: قادة 47 دولة أفريقية يؤكدون مشاركتهم فى قمة "روسيا - أفريقيا" دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)

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قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، إن رؤساء 47 دولة أفريقية أكدوا مشاركتهم فى قمة (روسيا - أفريقيا) المرتقبة خلال الشهر الجارى فى سوتشى.

وأضاف بيسكوف - فى بيان اليوم الخميس "أن هناك 8 اتحادات ومنظمات رئيسية للتكامل الأفريقى ستشارك أيضًا فى القمة".

يُذكر أن قمة (روسيا - أفريقيا) ستعقد برئاسة مشتركة للرئيس المصرى ورئيس الاتحاد الأفريقى عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين يومى 23 و24 أكتوبر الجارى فى منتجع (سوتشى) جنوب روسيا.

وكان الكرملين قد ذكر، فى وقت سابق، أن هذه القمة ستبحث آفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية، وتطوير التفاعل فى المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، مع التركيز على مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة وتعزيز الاستقرار الإقليمى.

يُذكر أنه تم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ54، والقائمين على كبريات الاتحادات والمؤسسات الإقليمية الأفريقية.

 


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افريقيا

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