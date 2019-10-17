القبض على شابين ابتزا المواطنين على "الفيس بوك" واستولى على 1.5 مليون جنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس شابين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الابتزاز والنصب والاستيلاء على أموال من مواطنين، بعد اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتهديدهم بنشر صور لهم.

البداية حين تلقت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، العديد من البلاغات من مواطنين تضرروا من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم من خلال أحد الصفحات على موقع "الفيس بوك" حملت اسم شركة "حورس".

وقام المتهم بإيهامهم بتوفير عروض وخصومات بحجز فنادق سياحية وتذاكر طيران، مما دعى المجنى عليهم إلى تحويل مبالغ مالية إلى مرتكبى الواقعة، وعقب ذلك، قاموا باختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتحصل على صورة شخصية خاصة بهم و تهديدهم وابتزازهم بنشر تلك الصور على شبكة الانترنت حال قيامهم بالإبلاغ عنهم.

على الفور أصدر اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بسرعة ضبط مرتكب الواقعة، وقام اللواء إبراهيم فودة مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء المهندس حسام البطوطى مدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بإصدار أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت حسين مدير الإدارة البحث الجنائى بالادراة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف العميد حسام رشاد رئيس مباحث الادارة.

وأسفرت تحريات العقيد محمد البرنس رئيس مباحث الانترنت بمنطقة غرب الدلتا، بتحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابى بزعامته وهو وآخر تخصص فى ارتكاب العديد من الوقائع المماثلة، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضايا نصب.

وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم ضبط المتهم بدائرة شبراخيت بحوزته هواتف محمول ولاب توب وخطوط مستخدمة فى النصب.

وبفحص الأجهزة بمعرفة الرائد مهندس أحمد شاكر تبين احتوائها على الصفحة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة واحتوائها على برامج تستخدم فى الاختراق والهكر.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة والعديد من الجرائم المماثلة وتحصله على مبالغ تجازوت قيمتها مليون ونصف جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.