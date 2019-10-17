القبض على تاجرى مخدرات بحوزتهما كيلو و500 جرام من الحشيش بامبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بحيازة كيلو ونصف من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بإمبابة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "أحمد.م" و"أشرف.م" عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بالحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كيلو ونصف، من مخدر الحشيش، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، لترويجها على عملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.