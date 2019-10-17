القاهرة تستضيف غداً اجتماعات مجلس النواب الليبى بناء على دعوة من البرلمان المصرى

بناء على دعوة من البرلمان المصرى، تستضيف القاهرة غداً الجمعه ولمدة يومان اجتماعات مجلس النواب الليبى، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات بين البرلمانيين الليبيين للخروج من الأزمة الليبية.

وبدأ أعضاء مجلس النواب الليبى التوافد على القاهرة، للمشاركة في الاجتماعات التي تستهدف توحيد الجهود الليبية ووضع خارطة طريق، فضلاً عن العمل على إيجاد حل ليبى للأزمة الحالية.

ويعد هذا الاجتماع هو الثانى الذى تستضيفه القاهرة لمجلس النواب الليبى، فقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول في يوليو الماضى، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لتوحيد الرؤى الليبية والعمل على توفير المناخ المناسب للبرلمان الليبى باعتباره الممثل الشرعى للشعب الليبيى، لعقد اجتماعاته وجلساته والعمل على إعادة قنوات الحوار بين البرلمانيين الليبيين في سبيل التوصل إلى حلول لليبية لكافة الأزمات التي تواجهها ليبيا.