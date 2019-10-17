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العثور على جثة شاب فى النيل بالدقهلية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:33 ص
العثور على جثة شاب فى النيل بالدقهلية غريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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عثر أهالى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب غارق داخل مياه نهر النيل فى ظروف غامضة. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بعثور أهالى مركز شربين على جثة لشاب غارقة فى النيل.
 
وعلى الفور انتقل الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين العثور على جثة محمد طاهر عبد النبى 20 سنة من قرية شطا هيكل التابعة للوحدة المحلية بكفر لترعة القديم، داخل مياه نهر النيل أمام قرية كفر الشيخ عطية، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفي شربين، وتحرير محضر بالواقعة وعرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

العثور جثة شاب غارق

مركز شربين

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