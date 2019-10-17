الصين تمنح أول رخصة لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار

بكين /أ ش أ/

منحت مصلحة الدولة الصينية لإدارة الطيران المدنى أول رخصة تشغيل تجريبى لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار، وذلك إلى شركة (أنتورك تكنولوجى) فى مقاطعة (شيجيانج) شرقى الصين.

وقال تشاو ليانج الرئيس التنفيذي للشركة - في تصريحات اليوم الخميس - إن الطائرة بدون طيار ستساعد على توسيع الغطاء اللوجستي وتخفيف ضغوط الخدمات اللوجستية التقليدية وتقليل تكاليف الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن الشركة أجرت ما يزيد على 20 ألف تجربة لوجستية في مناطق حضرية وجبلية في مقاطعة تشجيانج قبل أن تحصل على الرخصة، كما اجتازت تقييم مخاطر وتجارب الطيران التي تشرف عليها مصلحة الدولة الصينية لإدارة الطيران المدني.