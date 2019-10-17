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الزراعة: دورة تدريبية للوقاية من أمراض القمح لشباب الباحثين ببنى سويف

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:22 ص
الزراعة: دورة تدريبية للوقاية من أمراض القمح لشباب الباحثين ببنى سويف محصول القمح
كتب عز النوبى

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ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول "استخدام الطرق الحديثة فى تعريف ومكافحة أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الاقتصادية"، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسدس فى محافظة بني سويف، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.
 
وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن الدورة ستتناول عددا من الموضوعات على رأسها : استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى مجال أمراض النباتات، وأهم أمراض الخضر وطرق الوقاية و العلاج، وأهم أمراض الزينة وطرق المكافحة، فضلا عن أهم أمراض النباتات الطبية والعطرية وطرق الوقاية والعلاج، وأهم أمراض القمح وطرق الوقاية و العلاج.
 
وأضاف مدير أمراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين بالمحطة  (باحث - مساعد باحث – باحث مساعد – اخصائى  زراعى ) للارتقاء بمستواهم فى عمليات التشخيص والمكافحة لأهم الأمراض النباتية المختلفة.
 
 
 

بحوث امراض النبات

البحوث الزراعية

الامراض النباتية

النبات الطبية

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