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"الزراعة" توفر تقاوى القمح وتنهى 45% من زراعات البنجر المستهدفة بمشروع المنيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:17 م
"الزراعة" توفر تقاوى القمح وتنهى 45% من زراعات البنجر المستهدفة بمشروع المنيا تقاوى للزراعة -ارشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تجهيز الأرض بمشروع غرب غرب المنيا والانتهاء من زراعة  ما يقرب من 45% من المستهدف زراعته من محصول البنجر، وتوفير تقاوى القمح لبدء الزراعة  فى المشروع.
 
وقال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا،  في تصريحات  " اليوم السابع "، إنه  يتم حاليا  مواصلة   زراعة  محصول بنجر السكر  بمشروع المنيا ، وذلك  للوصول الى المستهدف زراعة 3500 فدان  من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة  للزيادة ، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى ، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة  من المحصول هذا الموسم الجديد .
 
وأضاف رئيس قطاع الإنتاج ،أنه تم الانتهاء  من  تجهيز الأرض  وتوفير  تقاوى القمح  ،  لمساحات  مستهدفة تبلغ   1000 فدان  قمح الموسم الزراعى الشتوى بالمشروع  ، مؤكدا أنه سيتم بدء زراعة محصول القمح الشتوى بمشروع غرب غرب المنيا  خلال الأسبوع  المقبل  ، موضحا أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح  قابلة للزيادة .
 
 

مشروع المنيا

محصول القمح

زراعة البنجر

قطاع الإنتاج

تقاوى القمح

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