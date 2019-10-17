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الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:09 م
الدفاع الروسية: رصد 34 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية الجيش الروسى فى سوريا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات حلب (5) وإدلب (4) واللاذقية (5) وحماة (4).
 
 وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركى فى اللجنة، رصد بدوره 16 انتهاكا للهدنة فى محافظات حماة (3) وإدلب (9) وحلب (2) واللاذقية (2).
 
وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 2.475 طن إلى أهالى بلدة سنجار بريف إدلب. وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه بشكل عام تم تنفيذ 2225 عملية إنسانية، بلغ وزنها الإجمالى من المساعدات الإنسانية 3 آلاف و65 طنًا.
 

روسيا

وزاره الدفاع الروسيه

الجيش الروسى

سوريا

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