الجيش السورى يسيطر فقط على مطار الطبقة ويتجه نحو مدينة عين العرب

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، اليوم الخميس، بأن القوات التركية والفصائل التابعة لها فرضت سيطرتها على نصف مدينة رأس العين الواقعة بشمال غرب محافظة الحسكة على الحدود التركية السورية.

وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث)، إن قوات الجيش السورى تسيطر فقط على مطار الطبقة والتى تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات شمال شرقى مدينة دمشق، نافيا أى سيطرة للقوات السورية على سجون الرقة والطبقة.

وأضاف أن هناك تعزيزات للجيش السورى تتجه نحو مدينة عين العرب بعد انتشار دفعة من قواته أمس.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أعلن فى وقت سابق، نزوح أكثر من 300 ألف مدنى فى شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها فى التاسع من الشهر الحالى ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.