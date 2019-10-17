التنمية المحلية: خطة لتطوير 6 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بتكلفة 2.1 مليار جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، يسير بخطى سريعة لتحقيق أعلى معدلات التنمية فى الصعيد.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى اعتماد خطة متوسطة الأجل لمحافظتى قنا وسوهاج بإجمالى تكلفة تقدر بقرابة 12 مليار جنيه بتمويل مشترك من المكون المحلى وقرض البنك الدولى، بالإضافة إلى وضع واعتماد خطة لتحديث وترقيق 6 مناطق صناعية بإجمالى 2.1 مليار جنيه تنفذ على 4 سنوات".

وأضاف قاسم، أنه يجرى أيضًا طرح وتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لترقيق وتحديث المناطق الصناعية بإجمالى استثمارات 446 مليون جنيه بالمناطق الصناعية الستة بمحافظتى قنا وسوهاج، واعتماد إطلاق 10 مبادرات للتكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج ومنها "مجمع الأثاث بغرب طهطا - مجمع الحرف البيئية واليدوية بنقادة".

وكان وفد من بعثة البنك الدولى، قد أجرى زيارتين إلى محافظتى سوهاج وقنا، استمرت اسبوعين، لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، وعقد الوفد عدة لقاءات وورش عمل مع "التنمية المحلية" وعدد من كبار المسئولين فى وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية فضلا عن مكتب تنسيق البرنامج.

وضم وفد البنك الدولى كلا من الدكتور محمد ندا مدير فريق الدعم الفنى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير التنمية الحضارية بالبنك ومايك وينتر استشارى استدامة البرامج وبروس ماكفيل استشارى التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلى البنك، كما حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.