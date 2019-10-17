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التموين: إنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:19 ص
التموين: إنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات لزيادة المعروض من السلع وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، المنطقة اللوچيستية بمحافظة البحيرة، حيث تضم منافذ لبيع منتجات المصانع وأنشطة لتجارة المنتجات، كما سيتم وضع حجر أساس منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة ومتابعة أعمال المنطقة التجارية بالمحافظة.

كما سيتم تفقد ومتابعة أعمال ومراحل إنشاءات المشروعات الأخرى بالمحافظة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة.

وقالت الوزارة إن توفير السلع بكميات كبيرة يعمل على ضبط الاسعار ، حيث تساهم انشاء المناطق اللوجستية فى وجود اسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة مما يعمل على توفير السلع بكميات كبيرة ، إضافة إلى أن هناك مناطق لوجستية تتضمن اماكن للتخزين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وأن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، كما أن السجل التجارى والعلامات التجارية يعتبران من أهم ما يقدمه جهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب المستثمر سواء محلى أو أجنبى.


التموين

مناطق لوجستية

المحافظات

السلع

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