التعليم العالى: إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى فى قطاع الهندسة

كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إدراج 17 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمىTimes Higher Education فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لعام 2020، مقارنة بـ 14 جامعة العام الماضي بزيادة ثلاث جامعات حكومية لأول مرة يتم إدراجها فى التصنيف فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا وهى أسوان وبنى سويف وسوهاج.

وأوضح تقرير بالوزارة حصول جامعتى أسوان وبنى سويف على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتصنيف التايمز العالمى فى الترتيب (301-400)، يليهما جامعات بنها وطنطا والزقازيق فى الترتيب (401-500)، يليهم جامعة المنصورة فى الترتيب (501-600)، يليها جامعات عين شمس، والإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأسيوط، والقاهرة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقناة السويس فى الترتيب (601-800)، وجاءت جامعتا الأزهر وحلوان فى الترتيب (+801).

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى أداء 4 جامعات مصرية فى التصنيف فى قطاع الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام مقارنة بالعام الماضى وهى جامعات بنها والزقازيق وجاءت فى الترتيب (401-500) يليهما جامعة المنصورة فى الترتيب (501-600) يليها جامعة المنوفية فى الترتيب (601-800).

من ناحية أخرى أضاف التقرير إدراج جامعة المنصورة لأول مرة هذا العام فى قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز العالمى حيث حصلت على الترتيب (251-300)، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى أداء جامعتى القاهرة وعين شمس فى قطاع علوم الحاسب لهذا العام مقارنة بالعام الماضى حيث حصلت جامعة القاهرة على الترتيب (251-300)، وجامعة عين شمس على الترتيب (501-600)، وجاءت جامعتا الإسكندرية والمنوفية فى الترتيب (501-600) فى قطاع علوم الحاسب بتصنيف التايمز.