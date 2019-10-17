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التصريح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الثامن فى الوراق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:37 م
التصريح بدفن جثة عامل سقط من الطابق الثامن فى الوراق جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة عامل سقط من الطابق الثامن، أثناء تشطيب واجهة عقار، فى الوراق نتيجة اختلال توازنه.
 
وأكد شهود العيان لرجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، كما أثبت التحريات صحة أقوالهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار ما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية يدعى "محمد.أ" عامل، اختل توازنه أثناء أداء عمله بالطابق الثامن بأحد العقارات، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور أدت إلى مفارقته الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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مصرع عامل

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