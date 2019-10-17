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البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد توسع العقوبات ضد تركيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:18 م
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد توسع العقوبات ضد تركيا ترامب يهدد اردوغان
وكالات

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هدد البيت الأبيض بتوسيع العقوبات ضد تركيا "لإبقائها داخل الحدود"، في تهديد موجه تزامنا مع لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول سوريا.

وقال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، في تصريح لقناة "CNBC" الأمريكية، اليوم الخميس: "سنقوم باستخدام العقوبات، ويمكننا اللجوء إلى مزيد من العقوبات لإبقاء تركيا داخل الحدود".

ويأتي هذا التهديد بعد دقائق من انطلاق لقاء بين الرئيس التركي ونائب الرئيس الأمريكي في أنقرة بشأن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد المتحالفين 


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مايك بينس

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