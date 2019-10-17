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البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص
البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل الجلسة العامة للبرلمان - صورة أرشيفية
نور على

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يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.

وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.

ويناقش أيضًا طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سور خرسانى يفصل بينهم وبين المقابر.

وكذلك عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها للواقع بالقرى.

وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكى وكذلك إدخال المرافق لراغبى استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.

وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

ويناقش  المجلس طلب مناقشة عامة موجه لوزارة الإسكان مقدم من النائب  فوزى فتى وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك، وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.


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