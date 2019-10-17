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البرلمان البريطانى يصوت على اتفاق بريكست الجديد السبت المقبل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:56 م
البرلمان البريطانى يصوت على اتفاق بريكست الجديد السبت المقبل البرلمان البريطانى
لندن (أ ش أ)

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أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الخميس، أنه سيتم طرح الاتفاق الجديد الذى تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) للتصويت داخل البرلمان البريطانى السبت المقبل.

ذكرت النبأ شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف جونسون - فى تدوينة على موقع "تويتر" - " يجب على مجلس العموم البريطانى الموافقة وإتمام (بريكست) يوم /السبت/ المقبل حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).. وكتب - فى تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه .

وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قد صرح - فى وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات .

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التى ستبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.

 

 


البرلمان البريطانى

اتفاق بريكست

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

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