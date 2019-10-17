البحر الأحمر تعقد الندوة الشهرية لاستعراض آليات مكافحة الفساد.. صور

تناولت الندوة شرح مدونة السلوك الوظيفي، والتي تتضمن بعض الموضوعات الهامة ومنها الوقاية ومواجهة الفساد في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية.

كما تضمنت الندوة التأكيد على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية لمديريات الخدمات وضرورية تحديث إدارات جديدة وإلغاء ادارت قديمة غير مفعلة على أرض الواقع.

ومن جانب آخر، قال العميد محمد مصطفى مدير إدارة البوابة الإلكترونية بالمحافظة خلال الندوة ، إن العائد من الفساد تراكمى واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وينعكس على الخدمات مما يؤدى إلى استياء المواطنين، و كذلك القي الضوء علي المشروعات القائمة بالمحافظة والخريطة التنموية بها .

وفي سياق متصل، قام محمد مغربي مدير إدارة الحاسب الآلى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام بشرح الخطوات التفصيلية لبرنامج الرقابة الادارية لمكافحة الفساد وكيفية اجتياز دورة الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية متاحة لجميع فئات المجتمع وخاصة موظفى الجهاز الآدارى للدولة وسيكون لها الأثر الايجابى فى حالات الترقية حيث يمكن الدخول والتسجيل على الرابط التالى : www.aca.gov.eg