الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا : مقتل 218 مدنيا فى العدوان التركى

رويترز

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم، الخميس، إن الهجوم التركي على المنطقة، أسفر عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا منذ بدء العدوان قبل أسبوع.