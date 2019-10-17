الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا : مقتل 218 مدنيا فى العدوان التركى

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم، الخميس، إن الهجوم التركي على المنطقة، أسفر عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا منذ بدء العدوان قبل أسبوع.
وأضاف بيان من الإدارة الصحية، التابعة لها ، أن القتال أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 650 شخصا.
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قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم، الخميس، إن الهجوم التركي على المنطقة، أسفر عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا منذ بدء العدوان قبل أسبوع.
وأضاف بيان من الإدارة الصحية، التابعة لها ، أن القتال أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 650 شخصا.
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