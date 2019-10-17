الأردن تدين الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هذه الانتهاكات تمثل ممارسة عبثية واستفزازية غير مسئولة ومرفوضة وتتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولى.

وطالب السفير سفيان القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لهذه الممارسات والانتهاكات، واحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم الشريف، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعياً المجتمع الدولى للتحرك فورا والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.