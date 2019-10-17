اقتصاد أنقرة ينهار.. مبيعات العقارات فى تركيا تسجل أدنى مستوى

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت تراجعا بنحو 14 % في عدد العقارات المباعة في تركيا على الرغم من بدئها في التعافي خلال الشهرين الأخيرين.

وذكرت صحيفة "زمان"، أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت عن بيانات مبيعات العقارات لشهر سبتمبر الماضى، حيث إنه خلال الشهرين الأخيرين بدأت مبيعات العقارات في التزايد بعدما سجلت تراجعا في غالبية العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه شهر سبتمبر، ارتفعت مبيعات العقارات في أرجاء تركيا بنحو 15.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 146 ألفا و903 عقارات، وكان سبتمبر من عام 2018 قد شهد بيع 127 ألفا و327 عقارا، وعقب خفض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة شهدت القروض العقارية تراجعا أيضا.

وأوحضت صحيفة "زمان"، أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات العقارات خلال شهر سبتمبر هذا العام مقارنة بالعام السابق فإن العقارات، التي تُباع لأول مرة، تراجعت بنحو 15 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث يعكس هذا التراجع البارز في عدد العقارات، التي تُباع لأول مرة، حالة الاختناق التي يشهدها قطاع الإنشاء.