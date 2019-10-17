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اعرف مرض "خرف أجسام ليوى" والفرق بينه وبين الزهايمر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:30 م
اعرف مرض "خرف أجسام ليوى" والفرق بينه وبين الزهايمر الخرف - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الخرف هو حالة تصيب كبار السن تشمل مجموعة من الأعراض منها فقدان الذاكرة والقدرات الاجتماعية والتفكير وغيرها، وهناك أنواع عديدة من الخرف من بينها خرف أجسام ليوى ومرض الزهايمر، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض خرف أجسام ليوى والفرق بينه وبين الزهايمر، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

الخرف
الخرف

ما هو خرف أجسام ليوي؟
 

هو تغيير في التفكير يؤثر على الأداء اليومى، وتحدث هذه الحالة عند تراكم رواسب البروتين غير الطبيعية في خلايا الدماغ المسئولة عن السلوك والتفكير والحركة.

 وعلى الرغم من أن فقدان الذاكرة هو أكثر أعراض الخرف المعروفة، فإن الأشخاص الذين يعانون من خرف أجسام ليوى لا يعانون بالضرورة من ذلك في وقت مبكر، وغالبًا ما يكون لديهم رؤية أكثر حول التغيرات الجسدية والعقلية التي يواجهونها مقارنةً بأشخاص يعانون من مرض الزهايمر.

ويتشابه هذا المرض مع الزهايمر فى أنه من الأمراض التنكسية التى تزداد سوءاً بمرور الوقت.

خرف اجسام ليوى 1
خرف اجسام ليوى 

أعراض خرف أجسام ليوى
 

 التباطؤ العقلى
 

هؤلاء المرضى غالباَ يصرف انتباههم بسهولة أكبر، كما أنهم يدركون أنهم لا يعالجون المعلومات بالسرعة التي فعلوها من قبل، وتعدد المهام يصبح أكثر صعوبة، وهو ما يؤثر على قدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية المعتادة.

 الهلوسة البصرية
 

قد يرى مرضى خرف أجسام ليوى  أشياء غير موجودة، مثل كلب أو شخص، قد يتعرفون على أن هذه الأشياء غير موجودة وعادة ما لا يخافون منها.

لكن يصبح الأمر مشكلة عندما يعتقدون بأن الهلوسة البصرية حقيقة، إذا اتصلوا بالشرطة أو لم يتمكنوا من النوم لأنهم خائفون، فقد نحتاج إلى إدارة هذا العرض.

 الشلل الرعاش
 

كثيرا ما يصاب مريض خرف أجسام ليوى بنفس الأعراض الحركية التي تحدث مع مرض باركنسون، ومنها: اهتزاز غير طوعي لليدين أو الذراعين أو الساقين، عند الراحة فقط أو أثناء المشي، خلط أقدامهم أثناء المشي، حركات أبطأ، تصلب أو ضيق في الأطراف، خلل فى المشى يمكن أن يؤدي إلى السقوط.

خرف اجسام ليوى
خرف اجسام ليوى

اضطراب النوم
 

غالبًا ما يعاني المرضى من اضطراب النوم حيث يتصرفون جسديًا في أحلامهم، إذا كان حلمهم ينطوي على الركض ، على سبيل المثال، فقد تتحرك أرجلهم تحت الأغطية.

 


اعراض الخرف

الخرف

خرف اجسام ليوى

اعراض خرف اجسام ليوى

اجسام ليوى

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