الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:43 م اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة. الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة شكرى يبحث مع وزير خارجية لاتفيا تطورات مفاوضات سد النهضة رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يوجه الشكر للسيسى على الإصلاحات الاقتصادية صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2019 فى مصر زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن ضحايا الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 30 درجة غدا الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020 سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020 المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء المزيد من Trending Plus
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