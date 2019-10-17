إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات مالية بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

أصيب شخصين فى مشاجرة بين 8 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة حلوان، ونقل المصابين إلى المستشفى، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، مفادة تلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بمشاجرة ومصابين بشارع الامير العزبة القبلية، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول "س.ي" ، 52 سنة، كهربائي ، و"ط.ص" ، 53 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان ، و"ا.ف" ، 36 سنة، نقاش، وطرف ثان "م. ا" ، 19 سنة، عاطل ، و"م. ا" ، 35 سنة صاحب محل موبيليا مصاب برش خرطوش باماكن متفرقة بالجسم ، و"خ.م" ، 35 سنة موظف ، مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم ، و"ع.م" ، 50 سنة، نجار، وبالفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بين الطرفان بسبب خلافات مالية، فيما بينهم قاموا على اثرها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب، وأثناء تواجد الطرفان على إحدى المقاهي، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض، وقام على اثر ها الاول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه حدوث إصابة السادس والسابع ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الاول سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار " والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.