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إصابة سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بنزيف داخلى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:14 م
إصابة سيدة صدمتها سيارة ميكروباص بنزيف داخلى اسعاف -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيبت سيدة بنزيف داخلى وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بسبب السرعة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بسيدة بشارع عبد السلام عارف، التابع لحى غرب المنصورة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الشرطة و الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن السيدة تدعى داليا حسن محمد عبد الهادى 43 سنة مقيمة بمدينة المنصورة، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها باشتباه نزيف داخلى وكدمات بالجسم، وتم التحفظ على سائق الميكروباص.

 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

ميكروباص يصدم سيدة

مدينة المنصورة

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