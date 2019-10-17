سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز بنى مزار بالمنيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:51 ص
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز بنى مزار بالمنيا ازاله تعديات - أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية وبالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة بتكثيف تلك الحملات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية، منها حاله تعد بالبناء على ارض زراعية على مساحه 16 سهم، وحالة بناء بدون ترخيص على مساحة 300 متر مربع، بالإضافة لإيقاف أعمال حالتى فى المهد على مساحة 500 متر مربع.

 

 

 


ازاله تعديات

التعدى على الاراضى الزراعية

بنى مزار

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة