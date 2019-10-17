إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز بنى مزار بالمنيا

المنيا – فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية وبالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة بتكثيف تلك الحملات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية، منها حاله تعد بالبناء على ارض زراعية على مساحه 16 سهم، وحالة بناء بدون ترخيص على مساحة 300 متر مربع، بالإضافة لإيقاف أعمال حالتى فى المهد على مساحة 500 متر مربع.