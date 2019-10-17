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أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:41 م
أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ طلاب واولياء امورهم- ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد أولياء أمور طلاب الثانوية المعدلة والتى تستهدف الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أن بعض المعلمين يقومون بتدريب الطلبة على نوعية الأسئلة التى تستهدف مهارات الفهم وليس الحفظ والتلقين.
 
وأوضح أولياء الأمور أن تدريب الطلبة يستهدف آلية التعامل مع الأسئلة والإجابة عليها فى امتحانات الفصل الدراسى الأول بشكل يقيس نواتج التعلم وليس الحفظ.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تعليمات للمدارس بضرورة تدريب الطلبة على نمط الأسئلة الجديد منذ بداية العام الدراسى الحالى أثناء الشرح داخل الفصول حيث تستهدف نقل الطلاب من ماكينة الحفظ إلى أسلوب الفهم للمعلومة حتى تصل الوزارة فى نهاية الأمر إلى وجود طالب متعلم مبدع مفكر طوال الوقت وليس تعلم من أجل الامتخان، كما يتم تدريب الطلبة على ضرورة الابتعاد عن ثقافة الدرجة إلى التعلم من أجل الحياة والمتعة.

التربية والتعليم

الثانوية المعدلة

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس

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