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أوقاف كفر الشيخ: تعاون مع الشباب والرياضة والتعليم لعقد لقاءات توعية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:23 ص
أوقاف كفر الشيخ: تعاون مع الشباب والرياضة والتعليم لعقد لقاءات توعية الشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الاوقاف بكفر الشيخ
كتب إسماعيل رفعت

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قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الاوقاف بكفر الشيخ، إنه سيتم عقد 14 لقاء بمراكز الشباب المختلفة بدائرة محافظه كفر الشيخ، وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم .

وأعلن الفقي، فى بيان له، عن عقد لقاءين الأول بمركز شباب قرية قونه مركز قلين والثاني بمركز شباب مدينه كفر الشيخ حاضر فيهما الشيخ محمد مصطفي بكري كبير أئمه بأوقاف قلين، بعنوان "في مواجهه التيارات المتحرفة" والثاني كان بعنوان "القيم الأخلاقية التي رسخ لها الاسلام" .

ولفت الفقى إلى حرص الوزارة على عقد هذه اللقاءات في كل وقت وقال انه بالتزامن مع اللقاءات التي تتم مع الشباب والرياضة فهناك لقاءات أخرى تتم بالتعاون مع التربية والتعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنه تم فتح حوار بين الشباب والمحاضر للرد على الشبهات والاستفسارات .

من جانبه أشاد الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الاوقاف والشباب، والرياضة والتربية والتعليم، مؤكدا أن أئمه المساجد يخاطبون العقول ويردون علي الشبهات باقتدار واستطرد قائلا انه لم يفاجئ بالحضور الذي كان كثيفا وتوقع التوسع في هذه اللقاءات في المرحلة المقبلة .

 


وزارة الاوقاف

وزارة الشباب

اوقاف كفر الشيخ

الشيخ سعد الفقى

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