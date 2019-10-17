أخطر 13برنامجا سريا فى تاريخ المخابرات العسكرية الأمريكية..فيديو

شعبان هدية

كشف موقع "رانك ريد" ، عن العديد من مهام الحروب الإلكترونية لدعم الجيوش، والبرامج العسكرية السرية التى قامت بها المخابرات والأجهزة العسكرية الأمريكية، ورصد كتاب "المنطقة 51"، للكاتب الأمريكي أني جاكبسون، العديد من البرامج السرية، بمشارك فرق من المهندسين، والعلماء، وأعضاء الأجهزة الاستخباراتية.

ونستعرض هنا أهم 13 عملية قامت بها الأجهزة الأمريكية السنوات الماضية وفقا للموقع والكتاب الأمريكى..

1- عملية "نبتون سبير"



هي عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، في باكستان، ووقعت في 2 مايو 2011، وقامت بها مجموعة تابعة لوحدات "سيل" الأمريكية.

وفي نهاية العملية، تم الإعلان عن دفن أسامة بن لادن في مكان غير معروفة في البحر، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.