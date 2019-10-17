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أخطر 13برنامجا سريا فى تاريخ المخابرات العسكرية الأمريكية..فيديو

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:29 م
أخطر 13برنامجا سريا فى تاريخ المخابرات العسكرية الأمريكية..فيديو CIA
شعبان هدية

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كشف موقع "رانك ريد" ، عن العديد من مهام الحروب الإلكترونية لدعم الجيوش، والبرامج العسكرية السرية التى قامت بها المخابرات والأجهزة العسكرية الأمريكية، ورصد كتاب "المنطقة 51"، للكاتب الأمريكي أني جاكبسون، العديد من البرامج السرية، بمشارك فرق من المهندسين، والعلماء، وأعضاء الأجهزة الاستخباراتية.

ونستعرض هنا أهم 13 عملية قامت بها الأجهزة الأمريكية السنوات الماضية وفقا للموقع والكتاب الأمريكى..

1- عملية "نبتون سبير"
 

هي عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، في باكستان، ووقعت في 2 مايو 2011، وقامت بها مجموعة تابعة لوحدات "سيل" الأمريكية.

وفي نهاية العملية، تم الإعلان عن دفن أسامة بن لادن في مكان غير معروفة في البحر، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

 
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2- بروجيكت أزوريان

كان هدف العملية هو الحصول على الغواصة السوفيتية "كيه 129"، التي غرقت في المحيط الهادئ عام 1968، وجرت العملية عام 1974، واستخدمت فيها سفينة حربية متطورة، وكانت واحدة من أكثر العمليات الاستخباراتية تكلفة في التاريخ، يقول موقع وكالة الاستخبارات الأمريكية ،إن العملية كلفت 800 مليون دولار وقتها .

ورغم أن سبب هذه العملية مازال غير معروف حتى الآن، إلا أن البعض يعزي سببها لاستعادة صواريخ نووية ووثائق.

 

3- ميكوفيتين

كان هدف العملية هو اختبار تأثير أنواع من المخدرات على البشر والحيوانات، بمشاركة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويقول بعض الكتاب، إن الهدف منها التوصل لنتائج توفر المناعة من بعض الأمراض القاتلة، ووصفها باستكشاف عالم السحر الأسود.

4- العملية كيوس
 

نفذت العملية في الداخل الأمريكي، واستمرت في الفترة من عام 1967، و1974، وكانت تهدف للتعرف على تأثير الأجانب على الطلاب والحركات المعارضة للحرب، وتوقفت عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا كشفت فيه تفاصيل العملية.

 

5- المشروع 57
 

يعرف أيضا بـ"المنطقة 13"، وكان اختبارا نوويا في نيفادا عام 1957، وتم إجراؤه للتعرف على تأثير العناصر المشعة على البيئة.

وتوقع العلماء المشاركين في العملية زيادة نسبة البلوتونيوم بعد التفجير، ويعد هذا العنصر من أخطر العناصر المشعة فتكا.

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6- عملية أرجوس
 

شملت العملية سلسلة من اختبارات الصواريخ النووية 1958 فوق جنوب المحيط الأطلسي، وكان إجمالي تكلفته مليون دولار.

 

7- مورنينج لايت
 

في عام 1977، قال خبراء الفضاء الأمريكيين، إن قمرا صناعيا سوفيتيا، خرج عن مداره، وتوقعوا مسار سقوطه في أمريكا الشمالية.

 

8- مشروع أكيو لاين
 

هدف العملية بمشاركة "سي آي إيه"، هو تطوير أول مركبة دون قائد للاستطلاع الجوي، في ستينيات القرن الماضي، بهدف مراقبة البرنامج النووي الصيني من ارتفاعات منخفضة، وكانت البداية لتطوير الطائرة دون طيار المعروفة بـ"براديتور".

 

9- عملية "أيفي بيل"
 

شارك في العملية البحرية الأمريكية، ووكالة الأمن القومي الأمريكية، والـ"سي آي إيه"، وكان هدفها هو التنصت على خطوط الاتصال البحري السوفيتية، وظلت العملية سرية حتى على المشاركين فيها.

وكانت العملية تجرى تحت غطاء ارسال غواصات لاستعادة صاروخ مضاد للسفن من البحر.

10- العملية "سيجما فور"
 

في يوليو عام 1947، عثر الجيش الأمريكي على بقايا حطام سقط على مدينة نيو ميكسيكو، ويدعي الموقع إنه تم العثورعلى اثنين من الكائنات الفضائية في تلك العملية، وقال الموقع، إن مؤلف كتاب "المنطقة 51"، ذكر أن تلك الواقعة كانت لحطام طائرة استطلاع سوفيتية.

وقال إنه لا يوجد أدلة تؤكد طبيعة ذلك الحادث، رغم أن البعض مازال يعتبره جزء من مشروع استخباراتي.

 

11- مشروع "نوتميج"
 

في الفترة بين عام 1946 حتى 1971، كانت قاعدة سانديا، قاعدة لتطوير الأسلحة النووية الأمريكية، وظل لأكثر من عقدين أكثر المواقع العسكرية السرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعبت تلك القاعدة دورا مهما خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

 

12- بلاك بادجيت
 

تشبه ميزانية الدول العادية، لكنها تكون مخصصة للعديد من العمليات السرية ويطلق عليها "الميزانية السوداء".

وتشمل تلك الميزانية الأبحاث العسكرية، وفي عام 2008، كانت الـ"بلاك بادجت" لوزارة الدفاع الأمريكية 32 مليار دولار، وفي 2012 كانت 52 مليار دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، وتشمل بيانات عن عمليات التمويل الخاصة بالأجهزة الاستخباراتية التي تشارك في تلك الأنشطة.

 

13- مشروع ستارجيت
 

هو الاسم الكودي لمشروع خاص بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وكان يهدف لمعرفة إمكانية استغلال "ظاهرة الوسطاء" في العمليات الاستخباراتية وقوات الجيش، وتم إغلاقه في عام 1995.

 


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