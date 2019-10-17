أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 17-10-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-10-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة.



تأجير الشولاند أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول العرض الفنى والمالى المقدم من شركة إتقان جروب للتطوير والتنمية العقارية لتأجير الشولاند وحديقة ألعاب الطفل بحديقة الميرلاند بعقد إيجار محدد المدة، بقيمة 1.452 مليون جنيه،وذلك للاستغلال فى الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، حديقة أطفال)، وذلك بعد تقدم 5 شركات متخصصة.

وفى سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه بخصوص ما نشر عن طرح 25% نسبة من أسهم المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير منها 10% لمستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى، ومد فترة تلقى طلبات شركات الاستثمار المباشر، فأن ما تم نشره لم يصدر من الشركة، وملتزمة بالإفصاح عن أى تطورات بهذا الشأن التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.



لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، قدره 10000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة 4 شركات وهم المهندس للتأمين، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

وقررت أيضا، التنبية على شركتى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، والتنبيه على شركة، والتنبيه على شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بضرورة الالتزام أحكام المادة 52 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 53 من الإجراءات التنفيذية، مع منح الشركة 15 يوم للالتزام.



البورصة تربح 2.9 مليار جنيه تحول المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الشرقية للدخان، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 17119 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.