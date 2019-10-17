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أخبار × 24 ساعة.. الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها الالتهاب السحائى
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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محافظ القاهرة: البدء فى المرحلة الثانية لروضة السيدة خلال شهرين


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