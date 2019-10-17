أخبار × 24 ساعة.. الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التموين: إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم

المشاركون بمؤتمر دار الإفتاء يرسلون رسالة للرئيس ويعلنون دعمهم له ولمصر

لأول مرة فى الجيش المصرى .. قبول دفعة جامعيين فى الكلية البحرية

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

الصحة: مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

" التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

علماء ومفتون فى 85 دولة يطلقون وثيقة التسامح الفقهى والإفتائى بالقاهرة

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين فى تصادم عدة سيارات بنفق الشهيد أحمد حمدى

وزير الإسكان: هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر.. ونعمل على مضاعفة المعمور من 7: 14 %

رئيس الوزراء من واشنطن: مستعدون لتقديم حوافز استثمارية للشركات الأمريكية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بدءا من الغد واستمرار ارتفاع الرطوبة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

التعليم: إلغاء حساب من لم تتوافر فيه شروط مسابقة العقود أثناء المراجعة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

دار الإفتاء: لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام إلا فى حالة وفاة الزوج

الأوقاف تستقبل طلبًا رسميًّا لتدريب أئمة وأساتذة الجامعات الإسلامية بداغستان

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات و"الصحة" لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين

التعليم: نتصدى بكل قوة وحزم لأى كيانات تعليمية غير قانونية

بنك المعرفة المصرى يشترك فى المعرض الدولى للكتاب بحضور وزير التعليم.. صور

ننشر 22 توصية لمؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى تحت رعاية الرئيس السيسى