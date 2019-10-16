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3 شركات مصرية تحصل على جائزة الرئيس الاندونيسى مصر ضمن الـ5 الكبار لأفضل مستورد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:49 ص
3 شركات مصرية تحصل على جائزة الرئيس الاندونيسى مصر ضمن الـ5 الكبار لأفضل مستورد جانب من الاحتفال
رسالة جاكرتا - رباب فتحى

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حصلت 3 شركات مصرية على جائزة أحسن مستورد للمنتجات الاندونيسية من بين 45 شركة حول العالم، من 31 دولة.
 
وتعد مصر من ضمن  الخمس الكبار، حيث حصلت دول مثل كوريا الجنوبية والسعودية على 4 جوائز بينما حصلت مصر والولايات المتحدة على 3 جوائز من الرئيس الاندونيسى جوكو ويدودو.
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واستلم السفير الاندونيسى بالقاهرة، حلمى فوزى الجائزة بالنيابة عن الشركات الثلاث.
 
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كما شهد اليوم توقيع اتفاق بين الجانب الاندونيسى وإحدى الشركات المصرية لاستيراد القهوة بـ50 مليون دولار. 
 
 
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واستلم الجائزة حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية.
 
وكان قد افتتح نائب الرئيس الاندونيسى محمد يوسف كالا صباح اليوم الأربعاء المعرض التجارى الاندونيسى فى دورته الـ34 بحضور عشرات الشركات المحلية وممثلين عن الشركات من مختلف أنحاء العالم ومنها حوالى 45 شركة مصرية.
 
وتبنى المعرض هذا العام فكرة "التحرك للأمام لخدمة العالم". وتستورد الشركات المصرية المستلزمات المكتبية والورق والبن والمنتجات الزراعية ضمن منتجات أخرى.
 

الشركات المصرية في اندونيسيا

معرض اندونيسيا التجاري

العلاقات المصرية الاندونيسية

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