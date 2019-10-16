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133.6 مليار دولار مساهمة قطاع السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى بالشرق الأوسط

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:32 م
133.6 مليار دولار مساهمة قطاع السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى بالشرق الأوسط معرض إكسبو
وكالات الأنباء

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تشير البيانات الصادرة عن المجلس العالمى للسفر والسياحة، إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر فى الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار، وبنسبة 4.2% سنويا بحلول عام 2028.

 

وحسب موقع الرؤية السعودى، يتصدر معرض إكسبو 2020 دبى الذى يقام فى الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 مشهد الأحداث والفعاليات الكبرى فى المنطقة باعتباره الحدث الأضخم على الإطلاق الذى يشهده العالم العربى، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة 192 جناحا وطنيا من مختلف أنحاء العالم، كما من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر، بمعدل 145.000 زيارة فى كل يوم من أيام المعرض الذى يمتد على مدى 173 يوما.

 

وفي المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تسهم التسهيلات الجديدة لمنح التأشيرات، إضافة إلى رؤية المملكة 2030 والمشاريع السياحية العملاقة في زيادة عدد السياح القادمين من خارج المملكة بنسبة 5.6% سنويا حتى عام 2023.

 

 


المجلس العالمى للسفر والسياحة

الشرق الاوسط

السعودية

العالم العربى

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