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يديعوت : لقاء قريب بين جانتس ورئيس الأركان الإسرائيلى وتوقعات بانتخابات مقبلة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:13 م
يديعوت : لقاء قريب بين جانتس ورئيس الأركان الإسرائيلى وتوقعات بانتخابات مقبلة بانى جانتس
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن لقاءً سيعقد قريباً بين زعيم تحالف (أبيض-أزرق) رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس وبين رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي لمناقشة  عدد من القضايا الإقليمية الشائكة.

وأضافت الصحيفة إن اللقاء سيعقد بموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذى لم يتبقى أمامه سوى أسبوع واحد على تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة ، فى حين لم يتمكن من اقناع أى حزب من المشاركة فى الحكومة.

وأكدت الصحيفة أن جانتس هو من طلب عقد اللقاء لمناقشة عدة قضايا إقليمية هامة ومن بينها التوتر مع إيران، بالإضافة لمناقشة أبعاد العملية التركية في الشمال السوري.

وسيخيم على اللقاء تعثر جهود تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإمكانية التوجه لصناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال عام واحد بعد انتخابات إبريل وسبتمبر .

 

 


اسرائيل

تل ابيب

الليكود

بانى جانتس

الجيش الاسرائيلى

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