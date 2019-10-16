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وفاة 21 شخصًا فى حادث سير فى شمال كردفان بالسودان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:43 م
وفاة 21 شخصًا فى حادث سير فى شمال كردفان بالسودان حادث سير ارشيفية
أ ش أ

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 توفي 21 شخصًا وجُرح 29 آخرون، في حادث سير، في منطقة "رياش" الواقعة جنوب مدنية الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان إلى الجنوب الغربي من الخرطوم).
 
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن الحادث وقع إثر اصطدام حافلة سياحية، مع حافلة نقل ركاب.
 
وقالت الدكتورة آمال خليل يوسف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في ولاية شمال كردفان، إنه تم استنفار كل الأطباء في مستشفى الحوادث بالأبيض، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، مؤكدة أهمية تحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة.
 

رياش

كردفان

السودان

حادث سير

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