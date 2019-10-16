وصول 63 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا وتداول 289 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر – عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 36 ألف طن قمح أوكرانى و289 شاحنة بضائع و73 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرمة وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكرانى، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتخزينها.

ويستقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارات وتغادر السفينتان أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و24 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة وThoro lanner وعلى متنها 32 شاحنة و8 سيارات .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 19 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 25 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 33 سيارة .