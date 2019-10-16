سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول 63 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا وتداول 289 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:53 ص
وصول 63 ألف طن قمح أوكرانى لميناء سفاجا وتداول 289 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر – عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 36 ألف طن قمح أوكرانى و289 شاحنة بضائع و73 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرمة وعلى متنها 63 ألف طن قمح أوكرانى، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتخزينها.

 

ويستقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و6 سيارات وتغادر السفينتان أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و24 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة وThoro lanner  وعلى متنها 32 شاحنة و8 سيارات .

 

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 19 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 25 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 33 سيارة .

 

 


البحر الاحمر

ميناء سفاجا

موانئ البحر الاحمر

الغردقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة