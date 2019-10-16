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وزير بريطانى: بوريس جونسون سيطالب بإرجاء موعد بريكست حال عدم التوصل لاتفاق

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:14 م
وزير بريطانى: بوريس جونسون سيطالب بإرجاء موعد بريكست حال عدم التوصل لاتفاق بوريس جونسون
لندن(أ ش أ)

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قال الوزير البريطانى المفوض لشئون "بريكست " ستيفن باركلى اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبى يطلب فيه إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد الحادى والثلاثين من أكتوبر الجارى، كما كان مقررا، وذلك فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق، والحصول على موافقة البرلمان عليه بحلول يوم السبت المقبل.

وأضاف باركلى - حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية - أن رئيس الوزراء البريطانى سوف يمتثل للقانون الذى يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، نهاية شهر أكتوبر الجارى، والذى تبنته المعارضة فى سبتمبر الماضى، وأقره البرلمان " مجلس العموم " .

يشار إلى أن هذا التشريع يجبر جونسون على طلب تمديد فترة التفاوض لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير العام القادم " 2020"، وذلك فى حالة رفض النواب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى " بريكست " بحلول 19 أكتوبر الجاري.

 


بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

رئيس وزراء بريطانيا

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