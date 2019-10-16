وزير الخارجية الأمريكى: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار فى المنطقة

كتب سمير حسنى

أعرب وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، عن أمله فى التوصل لحلول فيما يتعلق بالوضع فى سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ هانك.

واتهم بومبيو الرئيس التركى أردوغان بالمسؤولية عن عدم الاستقرار فى المنطقة.

جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وفى السياق ذاته، وبعد دقائق قليلة من تصريحه المثير للجدل، والذى أكد فيه عدم لقاءه بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكى ووزير الخارجية، مايك بومبيو، تراجع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن تصريحه، معلنا استعداده بلقاء المسؤولين الأمريكيين فى أنقرة، جاء ذلك بحسب ما نقلته "العربية".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمس أن نائبه ووزير خارجيته سيتوجهان إلى تركيا لبحث العدوان على سوريا.