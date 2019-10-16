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وزير التعليم الفرنسى يثير الجدل بعد وصفه للحجاب بـ"غير مرغوب فيه"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:41 م
وزير التعليم الفرنسى يثير الجدل بعد وصفه للحجاب بـ"غير مرغوب فيه" وزير التعليم الفرنسى
كتب أحمد علوى

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أثار وزير التعليم الوطنى فى فرنسا جون ميشيل بلانكير غضب الكثر بعد تعليقاته على الحجاب خلال مقابلته على قناة بى اف ام تى فى، صرح بشكل خاص أن الحجاب غير مرغوب فيه فى المجتمع الفرنسى.

 

وجاء رده بعد واقعة طرد والدة أحد الطلاب ترتدى الحجاب خلال رحلة مدرسية نظمها اليمين المتطرف، وأوضح بلانكير للقناة الفرنسية ذاتها، أن طرد الام غير مبرر وانه لا يوجد ما يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهم فى الرحلات الميدانية، وأكد " لكن بشكل عام الجمهورية الفرنسية أصولها تقوم على العلمانية ".

 

 ودعا وزير التربية الوطنية اليوم الأربعاء، وفقا لمبادئ الجمهورية، يجب ألا نخجل عندما نقول عبارة مثل "الحجاب غير مرغوب فيه"، فمبادى الجمهورية تقوم على العلمانية وهو أمر يعلمه العالم بأسره.


فرنسا

الحجاب فى فرنسا

العلمانية فى فرنسا

اخبار العالم

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