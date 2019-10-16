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وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمالى البلاد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:25 م
وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمالى البلاد الجيش الجزائرى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بولاية الشلف (شمال)، وتدمير قنبلة تقليدية الصنع و3 مخابئ للإرهابيين بولايتى باتنة (شمال شرق) والمدية (شمال).
 
وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش، أمس عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بولاية الشلف، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتفتيش متفرقة بكل من ولايتى باتنة والمدية قنبلة تقليدية الصنع وثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوى على أغراض مختلفة".
 
وأضافت فى بيانها، أن حرس السواحل أحبط محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدى الصنع بجيجل (شمال شرق)، فيما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وعنابة (شمال شرق).
 

الجزائر

الجيش الجزائرى

وزاره الدفاع الجزائريه

الجماعات الارهابيه

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